مجموعة أوراسيا الاستشارية: الانتخابات الأمريكية هي أكبر خطر على العالم بغض النظر عمن يفوز بها

اعتبرت مجموعة أوراسيا الاستشارية لتحليل المخاطر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستشكل أكبر خطر سياسي على العالم في عام 2024 بغض النظر عمن سيفوز فيها، بسبب إساءة استخدام المؤسسات.

وأوضحت مؤسسة تحليل المخاطر السياسية في تقريرها السنوي أن انتخابات الخامس من نوفمبر "ستختبر الديمقراطية الأمريكية إلى درجة لم تشهدها الأمة منذ 150 عاما"، في إشارة إلى الحرب الأهلية، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة هي بالفعل الدولة الديمقراطية الصناعية المتقدمة الأكثر انقساما واختلالا في العالم، وستؤدي انتخابات 2024 إلى تفاقم هذه المشكلة بغض النظر عن الفائز".

وأضافت: "نظرا لأن نتيجة التصويت هي في الأساس خيار بين شخصين (على الأقل في الوقت الحالي)، فإن الشيء الوحيد المؤكد هو استمرار الضرر الذي يلحق بالنسيج الاجتماعي الأمريكي ومؤسسات البلد السياسية ومكانتها الدولية".

وذكر التقرير أنه إذا خسر دونالد ترامب – الرئيس السابق والمرشح الجمهوري الأوفر حظا في الوقت الحالي – مرة أخرى أمام الرئيس جو بايدن، فمن المرجح أن يزعم قطب العقارات مرة أخرى حدوث عمليات تزوير كبيرة وأن "يحرض على شن حملات تخويف واسعة النطاق" ضد مسؤولي الانتخابات والعاملين فيها.

كما لفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة، في حال فوز بايدن بولاية ثانية، قد تواجه أيضا "أزمة سياسية غير مسبوقة"، إذا دخل ترامب السجن في واحدة من القضايا الكثيرة التي يواجه تهما فيها، على الرغم من عدم ترجيح أن تشهد البلاد أعمال عنف على نطاق واسع.

من جهته، قدم بايدن حملته على أنها نضال من أجل إنقاذ الديمقراطية ضد ترامب الذي هاجم مناصرون له مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، على أمل وقف عملية المصادقة على فوز بايدن، وإذا خسر، من المتوقع أن يقر بايدن بهزيمته.

في حين أن مجموعة أوراسيا بينت أن العديد من الديمقراطيين سينظرون أيضا إلى ترامب على أنه غير شرعي وسيرفض البعض تأكيد فوزه مستشهدين بالدستور الذي يحظر على أي شخص "يشارك في تمرد" تولي مثل هذا المنصب.

وقالت المجموعة إن من المتوقع أن يقوم ترامب إذا فاز بولاية ثانية باستخدام المؤسسات الحكومية لملاحقة مناوئيه وسحق أي معارضة له.

وصنفت مجموعة أوراسيا العنف في الشرق الأوسط باعتباره ثاني أكبر خطر عالمي، مع احتمال أن تكون الحرب بين إسرائيل وحماس "المرحلة الأولى فقط من نزاع متسع في عام 2024".

أما الخطر الثالث الأكبر فهو أوكرانيا إذ توقع التقرير أن تنقسم البلاد في عام 2024 فعليا مع سعي كييف للسيطرة على المناطق التي انضمت لروسيا.

وأوضحت المجموعة إن أوكرانيا ستواجه ضربة كبيرة أخرى إذا انتخبت الولايات المتحدة ترامب الذي يعارض إرسال مليارات الدولارات لكييف.

المصدر: "فرانس برس"