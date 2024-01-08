بلينكن يصل اليوم إلى أبو ظبي في إطار جولته الشرق أوسطية

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إلى أبو ظبي في أطار جولته الشرق أوسطية التي استهلها قبل أيام بتركيا.

وحسب المعلومات فإنه من بعد الإمارات، سيسافر بلينكن إلى السعودية ثم إسرائيل، ضمن جولة تهدف إلى تفادي توسيع نطاق الحرب في المنطقة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن "سيسافر إلى تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل والضفة الغربية ومصر في الفترة من 4 إلى 11 يناير 2024".

وكان بلينكن بدأ جولته من تركيا، ثم انتقل إلى اليونان ومن ثم إلى الأردن وقطر التي من المتوقع أن يغادرها اليوم للتوجه إلى الإمارات.

المصدر: RT