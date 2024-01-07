استمرار حصار 5 أشخاص داخل كهف بسلوفينيا بسبب الأمطار وارتفاع منسوب المياه

قالت السلطات في سلوفينيا إن 5 أشخاص حوصروا داخل كهف جنوب غربي البلاد، يوم السبت، وباتوا غير قادرين على المغادرة بسبب ارتفاع منسوب المياه الناجم عن هطول أمطار غزيرة.

وأفادت السلطات بأن هناك 3 أقارب بين الخمسة، بالإضافة لمرشدين اثنين علقوا داخل كهف "كريزنا جاما" منذ يوم السبت عندما ارتفع منسوب المياه في الداخل، ما أدى لسد الطريق للخروج.

وذكرت فرق الإنقاذ أن غواصين وصلوا إلى الخمسة، ونقلوهم إلى مكان آمن بالداخل، وأنشأوا مأوى دافئا وسيتعين عليهم المكوث هناك حتى انخفاض منسوب المياه.

وصل الخمسة في ساعة مبكرة من صباح السبت للقيام بجولة داخل الكهف، الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، وبه سلسلة بحيرات تحت الأرض.

وتسمح السلطات للزوار بالدخول إذا كانوا مجموعة وبصحبة مرشدين.

وقالت السلطات إن 35 رجل إنقاذ و8 غواصين من سلوفينيا يشاركون في عملية الإنقاذ حاليا، ويساعدهم 11 رجل إطفاء، وأفراد الحماية المدنية.

المصدر: أ ب