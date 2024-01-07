وزيرة الخارجية اليابانية تزور كييف لبحث إعادة إعمار أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ستزور كييف اليوم الأحد لبحث إعادة إعمار أوكرانيا، وسبل تحقيق "سلام عادل ودائم".

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "ستقوم الوزيرة كاميكاوا بزيارة إلى أوكرانيا اليوم وتلتقي نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا. وستؤكد كاميكاوا للجانب الأوكراني أن السياسة اليابانية لدعم أوكرانيا ستبقى دون تغيير حتى رغم الوضع الدولي القاسي وستخبر الجانب الأوكراني عن سير المساعدات اليابانية وخطط ذلك".

وأضاف البيان أنها ستبحث إعادة إعمار أوكرانيا وعقد المؤتمر الأوكراني الياباني حول إعادة الإعمار الاقتصادي الذي سيعقد في طوكيو في 19 فبراير القادم بمشاركة رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال.

وتابع: "ستشارك وزيرة الخارجية اليابانية في المناقشة النزيهة مع الشركاء الأوكرانيين للجهود الضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم وإمكانيات اليابان للمساهمة في هذه العملية".

كما أشار إلى أن كاميكاوا ستحضر مراسم تسليم أجهزة تدفئة لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي