اليابان تزود الجيش الأوكراني بسيارات "ميتسوبيشي" العسكرية القديمة

يشهد الجيش الأوكراني انهيارا سريعا في أسطول المركبات، لذلك قررت القيادة العسكرية تزويده بمركبات Mitsubishi Type 73 العسكرية الرباعية الدفع اليابانية الصنع.

وتستخدم تلك المركبات فيما يسمى بقوات الدفاع الذاتي وتنتمي إلى الجيل الثاني لسيارات "جيب" التي أنتجت سابقا في اليابان بترخيص أمريكي.

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وقد بدأ إنتاجها الصناعي على دفعات منذ ربع القرن، ووزنها 1940 كلغ، وزن الحمولة المنقولة 440 كلغ، سرعتها القصوى على الطريق المعبدة 125 كلم/ساعة، قوة محركها 125 حصانا.

ويسمح تصميم تلك المركبات بتزويدها بأسلحة مختلفة، بما في ذلك رشاشات M2 Browning. ومن غير المستبعد أن يتم تزويدها في أوكرانيا برشاشات ثقيلة سوفيتية الصنع.

ويذكر أن الجيش الأوكراني كان يستخدم سابقا مركبات رباعية الدفع السوفيتية من طراز أواز -469/3115. لكن عددها تقلص الآن إلى حد بعيد، ولذلك يعوّل المقاتلون الأوكرانيون على استيراد مركبات رباعية الدفع العسكرية ومصادرة السيارات المدنية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا