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رئيس مجلس النواب الأمريكي يحدد 7 مارس لإلقاء بايدن خطاب "حالة الاتحاد"

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رئيس مجلس النواب الأمريكي يحدد 7 مارس لإلقاء بايدن خطاب
AFP
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دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الرئيس جو بايدن لإلقاء خطابه السنوي عن "حالة الاتحاد" في 7 مارس.

ووجه جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، الدعوة الرسمية لبايدن للتحدث أمام جلسة مشتركة للكونغرس في رسالة أرسلت إلى البيت الأبيض يوم السبت.

وقال جونسون إنه يدعو بايدن "في هذه اللحظة التي تتسم بالتحدي الكبير للبلاد".

وستكون هذه أول خطبة عن حالة الاتحاد بالنسبة لجونسون كرئيس لمجلس النواب، حيث يجلس تقليديا خلف الرئيس وعلى يساره خلال الخطاب أمام الكونغرس.

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المصدر: "أ ب"

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