مقتطفات من خطاب بايدن في "حالة الاتحاد": الديمقراطية الأميركية تعرضت لضربة

نشر البيت الأبيض مقتطفات من الخطاب السنوي للرئيس الأمريكي جو بايدن حول "حالة الاتحاد"، الذي من المتوقع أن يلقيه أمام الكونغرس الثلاثاء بحسب التوقيت المحلي.

وحسبما نشره البيت الأبيض، يعتزم بايدن القول إن الديمقراطية الأميركية "تعرضت لضربة" لكنها "ثابتة".

ومن المتوقع أن يدعو بايدن الجمهوريين في الكونغرس إلى "العمل معا" من أجل الأمريكيين "المنسيين".

وسيقول بايدن في خطابه "إن ديمقراطيتنا ما تزال راسخة وثابتة"، بينما يحض الجمهوريين والديمقراطيين على "العمل معا" لوضع "برنامج لصالح الطبقة العاملة لإعادة بناء أمريكا".

وسيتحدث بايدن كذلك عن تجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا، وسيقول إن أمريكا "خرجت أقوى مما كانت عند دخولها". وسيشير إلى توفير 12 مليونا من فرص العمل الجديدة خلال العامين الأخيرين.

وجدير بالذكر أن خطاب "حالة الاتحاد" خطاب سنوي تقليدي للرئيس الأمريكي، الذي يدلي به أمام الكونغرس، وهو يبرز أهم نتائج عمل إدارة البيت الأبيض خلال فترة العام الأخير.

المصدر: وكالات