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الولايات المتحدة.. تحطم نافذة طائرة ركاب على ارتفاع 5 آلاف متر (فيديو+صور)

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الولايات المتحدة.. تحطم نافذة طائرة ركاب على ارتفاع 5 آلاف متر (فيديو+صور)
Globallookpress
أرشيف
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أفادت وسائل الإعلام بولاية ألاسكا الأمريكية بأن طائرة ركاب فقدت جزءا من هيكلها وتحطمت إحدى نوافذها الجانبية على ارتفاع 5 آلاف متر، بعد نصف ساعة من إقلاعها.

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وأضافت أن طائرة تابعة لشركة Alaska Airlines كانت برحلة من مدينة بورتلاند إلى مقاطعة أونتاريو الكندية، وأن الحادث وقع على ارتفاع 5 آلاف متر.

وأشارت إلى أنه كان على متن الطائرة 174 راكبا و6 من أفراد الطاقم، وأنها عادت إلى مطار الإقلاع، ولم ترد أي معلومات عن إصابات بين ركابها.

من جهتها أعلنت شركة Alaska Airlines أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: RT

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