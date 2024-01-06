رابطة صحفيي البنتاغون غاضبة جراء إخفاء الحالة الصحية لوزير الدفاع

وجهت رابطة صحفيي البنتاغون رسالة الى المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر عبّرت فيها عن غضبها لعدم إطلاع الجمهور ووسائل الإعلام على دخول الوزير لويد أوستن إلى المستشفى.

وجاء في الرسالة: "نكتب إليكم للتعبير عن مخاوفنا الكبيرة بسبب فشل وزارة الدفاع في إخطار الجمهور ووسائل الإعلام بشأن دخول الوزير لويد أوستن إلى المستشفى. إن حقيقة أنه كان في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لمدة أربعة أيام وأن البنتاغون ينبه الجمهور الآن فقط في وقت متأخر من مساء الجمعة هو أمر مثير للغضب. وهو أقل بكثير من معايير الإفصاح العادية التي تتبعها الإدارات الفيدرالية الأخرى عندما يخضع كبار المسؤولين لإجراءات طبية أو يصبحون عاجزين مؤقتا عن اداء مهامهم".

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وأكد الصحافيون في الرسالة أنه "يحق للجمهور معرفة متى يتم إدخال أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي إلى المستشفى، أو تحت التخدير، أو عندما يتم تفويض الواجبات نتيجة لأي إجراء طبي. وكانت هذه هي الاجراءات المتبعة وصولا إلى مستوى الرئيس. بصفته قائد الدفاع الأعلى في البلاد، لا يحق للوزير أوستن المطالبة بالخصوصية في هذا الموقف. في الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات التي يتعرض لها أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وتلعب الولايات المتحدة أدوارا أمنية قومية رئيسية في الحروب في إسرائيل وأوكرانيا، فمن الأهمية بمكان أن يكون الجمهور الأمريكي على علم بالحالة الصحية والحالة الصحية. قدرة اتخاذ القرار لقائدها الدفاعي الأعلى. نطلب عقد اجتماع معك لمناقشة هذا الوضع المقلق في أقرب وقت ممكن".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين بسبب مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني، وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من العودة إلى العمل يوم السبت.

المصدر: RT