المشرعون الأمريكيون ينظرون في اتهامات ضد نجل بايدن بازدراء الكونغرس

قالت اللجان المختصة بمجلس النواب الأمريكي إنها ستنظر يوم 10 يناير المقبل في توجيه اتهامات ضد نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن بتهمة ازدراء الكونغرس.

وصرح رئيس مجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي)، إن لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب، "ستنظر في قرار وتقرير مصاحب بشأن تهمة ازدراء الكونغرس الموجهة إلى هانتر بايدن لعدم امتثاله لاستدعاء".

وستنظر اللجنة القضائية بمجلس النواب في التوصية بمحاكمة نجل الزعيم الأمريكي بتهمة ازدراء الكونغرس. ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنتين في 10 يناير.

وأشار المشرعون إلى أن هانتر بايدن رفض في ديسمبر الماضي المثول أمام جلسة استماع في الكونغرس، حيث تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في قضية عزل رئيس الدولة.

وادعى نجل الرئيس الأمريكي أن الجمهوريين كانوا يجرون "تحقيقا غير قانوني ضده وضد أفراد عائلته ... يقوم على الاحتيال والتلاعب بالأدلة والأكاذيب".

وشدد هانتر بايدن على أنه لن يدلي بشهادته إلا في جلسات استماع علنية، وليس خلف أبواب مغلقة، كما هو مطلوب منه.

يعتبر عدم الامتثال لأوامر المشرعين بالحضور إلى جلسات الاستماع عند الاستدعاء بمثابة ازدراء للكونغرس في الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى الملاحقة القضائية.

المصدر: تاس