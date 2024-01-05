اندلاع حريق هائل بالقرب من مطار نيو جيرسي الدولي بالولايات المتحدة (فيديوهات)

ذكرت وسائل أمريكية أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع في مدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسي صباح الجمعة، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان الكثيف في السماء.

وأفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن الحريق اندلع في مبنى صناعي بالقرب من مطار نيوارك ليبرتي الدولي في الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي، ويشارك أكثر من 100 رجل في إخماد الحريق.

وتقدر السلطات أن الحريق سيتم إخماده بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الحريق إلى انهيار جزء من سقف المبنى، وغير معروف في الوقت الحالي نوع المواد المخزنة داخل المستودع.

JUST IN: A four-alarm fire is burning through a large industrial complex in New Jersey, shooting a fireball into the air just south of Newark Airport.



Read more: https://t.co/9mI8UzOab5pic.twitter.com/eh9nQvT2Wf — ABC News (@ABC) January 5, 2024

BREAKING: Massive 4-Alarm Fire Burning At Elizabeth, New Jersey Industrial Park. pic.twitter.com/EPUfik3XXe — Breaking 4 News (@Breaking_4_News) January 5, 2024

ولم ترد أنباء فورية عن سبب الحريق داخل المجمع الصناعي الذي يضم العديد من الشركات المختلفة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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المصدر: RT