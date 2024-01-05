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اندلاع حريق هائل بالقرب من مطار نيو جيرسي الدولي بالولايات المتحدة (فيديوهات)

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اندلاع حريق هائل بالقرب من مطار نيو جيرسي الدولي بالولايات المتحدة (فيديوهات)
AP
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ذكرت وسائل أمريكية أن حريقا كبيرا اندلع بمستودع في مدينة إليزابيث بولاية نيوجيرسي صباح الجمعة، مما أدى إلى إطلاق عمود من الدخان الكثيف في السماء.

وأفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية أن الحريق اندلع في مبنى صناعي بالقرب من مطار نيوارك ليبرتي الدولي في الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي، ويشارك أكثر من 100 رجل في إخماد الحريق.

وتقدر السلطات أن الحريق سيتم إخماده بالكامل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الحريق إلى انهيار جزء من سقف المبنى، وغير معروف في الوقت الحالي نوع المواد المخزنة داخل المستودع.

ولم ترد أنباء فورية عن سبب الحريق داخل المجمع الصناعي الذي يضم العديد من الشركات المختلفة، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

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المصدر: RT

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