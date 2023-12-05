انفجار ضخم يهز منزلا في ضواحي واشنطن حاول ضباط شرطة دخوله (فيديو)

فتحت الشرطة في ولاية فرجينيا بإحدى ضواحي عاصمة واشنطن، تحقيقا في انفجار وقع مساء الاثنين في منزل كان فيه الضباط يحاولون تقديم مذكرة تفتيش.

وسمع دوي هائل في المنطقة بعد الساعة 8:20 مساء بقليل، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينغتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة واشنطن.

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As police arrived to serve an arrest warrant at this house in Arlington, VA, the house exploded.

No news yet on whether everyone survived the blast.pic.twitter.com/nRkjPFwvgs — Victoria Brownworth (@VABVOX) December 5, 2023

وقالت إدارة شرطة مقاطعة أرلينغتون في بيان لها، إن الانفجار حدث عندما أطلق مشتبه به عدة طلقات داخل المنزل. وبدأ رجال الإطفاء العمل على إخماد الحريق.

وكانت الشرطة قالت في وقت سابق إنها تحقق في الأمر بعد أن أطلق شخص ما قنبلة مضيئة من المنزل.

المصدر: "أسوشيتد برس"