الدفاعات الجوية الروسية تدمر 37 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف نحو روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير 36 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، فوق شبه جزيرة القرم وطائرة أخرى فوق مقاطعة كراسنودار.

وقالت الوزارة في بيان: "في 5 يناير، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كراسنودار".

ومساء يوم الخميس، أعلنت الوزارة أن منظومات الدفاع الجوية تصدت لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا.

المصدر: RT