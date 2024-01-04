الدفاع الروسية تعلن التصدي لهجوم أوكراني في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوية تصدت لمحاولة قوات كييف، تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "في 4 يناير من هذا العام عند الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

هذا، وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين المنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة بيلغورود بقذائف عنقودية من راجمات الصواريخ "فيلخا"، وبقذائف تشيكية من طراز Vampire. وقد اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظم الأهداف المعادية، لكن مع ذلك سقطت عدة قذائف وصواريخ على المدينة.

المصدر: RT