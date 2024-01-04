الكشف عن سبب حادث تصادم طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو

أفادت قناة NHK بأن طائرة خفر السواحل الياباني توقفت على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو 40 ثانية قبل أن تصطدم بها طائرة الركاب التي احترقت بالكامل جراء الحادث.

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ونقلت القناة عن التسجيل من كاميرات المراقبة: "بعد خروجها إلى المدرج كانت الطائرة تقف بلا حراك لمدة نحو 40 ثانية بعد اصطدامه بطائرة تابعة لشركة "Japan Airlines".

كما نقلت القناة عن تصريح الخبراء أنه كان لدى طاقم الطائرة وقت كاف لمنع وقوع كارثة، مشيرة إلى أن الوقفة طويلة الأمد جعلت المراقبة صعبة، لأن أضواء طائرة خفر السواحل الأصغر كانت من الممكن أن تمتزج مع أضواء أخرى على المدرج، الأمر الذي أصعب الرؤية بالنسبة لطاقم الطائرة.

وفي الوقت ذاته أشارت الوكالة إلى أن طاقم الطائرة التابعة لشركة "Japan Airlines" أفاد بعجزه في تأكيد بصري لوجود طائرة أخرى على المدرج لحظة الهبوط.

واشتعلت النيران، الثلاثاء الماضي، في طائرة ركاب تابعة لشركة "JAL" كانت في طريقها من مدينة سابورو إلى العاصمة اليابانية طوكيو. ووفقا للبيانات المحدثة، كان هناك 379 شخصا على متن الطائرة، من بينهم 8 أطفال رضع. وتمكن الجميع من الإخلاء. وكان على متن طائرة خفر السواحل 6 أشخاص، مات 5 منهم. كما اشتعلت النيران في الطائرة بعد الاصطدام.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن النيران اشتعلت في الطائرة نتيجة اصطدام جانب الركاب بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.

كما ذكرت فبدأت طائرة الركاب في الهبوط بعد أن أكد قائد الطائرة الإذن الذي حصل عليه للمناورة من هيئة المراقبة من الأرض.

المصدر: نوفوستي