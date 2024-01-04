ميانمار: المجلس العسكري يطلق سراح أكثر من تسعة آلاف سجين لأسباب إنسانية

أفادت وسائل الإعلام في ميانمار بأن الحكومة العسكرية ستطلق سراح 9652 سجينا بينهم 114 أجنبيا بموجب عفو عام بمناسبة ذكرى استقلال البلاد.

وتشهد الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا حالة من الاضطراب منذ أن استولى الجيش على السلطة في فبراير 2021، ليلغي بذلك تجربة ديمقراطية استمرت عقدا من الزمن، واستخدم القوة المميتة لسحق الاحتجاجات.

واستولى جيش ميانمار على السلطة بعد أن اشتكى من حدوث تزوير في الانتخابات العامة في نوفمبر 2020 والتي فاز فيها حزب رئيسة الحكومة السابقة أونغ سان سو تشي. ولم تجد جماعات مراقبة الانتخابات أي دليل على حدوث تزوير كبير.

ويقول المجلس العسكري إن إجراءاته الصارمة هي حملة مشروعة لمكافحة "الإرهابيين".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا عقوبات على ميانمار، تشمل قيودا على مسؤولين في قطاع الطاقة وأعضاء في المجلس العسكري وآخرين.

المصدر: "فرانس 24"