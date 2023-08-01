ميانمار: العفو عن الزعيمة المسجونة أونغ سان سو تشي

منحت أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار المسجونة منذ إطاحتها بانقلاب عسكري عام 2021، عفوا أصدرته المجموعة العسكرية الحاكمة شمل 7 آلاف سجين في مناسبة الصوم البوذي.

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وقالت وسائل إعلام محلية إن "رئيس مجلس إدارة الدولة أصدر عفوا عن أونغ سان سو تشي التي حكمت عليها المحاكم المختصة".

وكانت الزعيمة السابقة نقلت الأسبوع الماضي من سجنها إلى مبنى حكومي، وفق ما أفاد مسؤول في حزبها الجمعة، من دون معرفة سبب النقل.

وقد تبين اليوم الثلاثاء أنها شملت بالعفو.

وكانت محكمة عسكرية في ميانمار حكمت العام الماضي 2022 بالسجن 7 سنوات على الحاكمة السابقة أونغ سان سو تشي (78 عاما) بعد إدانتها بالفساد، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع.

وبين التهم التي وجهت إليها الفساد والتزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد.

واعتقلت سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عندما كانت رئيسة للحكومة، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ما أنهى سلطة حكومتها المنتخبة في ذلك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

ومنذ ذلك الحين، تشهد ميانمار عنفا وفوضى بينما بات اقتصادها في حالة سيئة. وتتهم منظمة غير حكومية محلية قوات الأمن بأنها قتلت أكثر من 2500 مدني في البلاد.

المصدر: أ ف ب