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ميانمار.. نقل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي من السجن إلى مبنى حكومي

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ميانمار.. نقل الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي من السجن إلى مبنى حكومي
AP
نقل زعيمة ميانمار من سجنها
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نقلت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري عام 2021، من سجنها إلى مبنى حكومي، وفق ما أفاد مسؤول في حزبها اليوم الجمعة. 

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وقال مسؤول في الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية مشترطا عدم كشف اسمه إن "أونغ سان سو تشي نقلت ليل الاثنين إلى مبنى عالي المستوى".

ولم يعرف حتى الآن الغاية من نقلها إلى المبنى الحكومي.

وكانت محكمة عسكرية في ميانمار حكمت العام الماضي 2022 بالسجن 7 سنوات على الحاكمة السابقة أونغ سان سو تشي (78 عاما) بعد إدانتها بالفساد، في ختام محاكمة استمرت 18 شهرا وأفضت إلى أحكام بسجنها 33 عاما في المجموع.

وبين التهم التي وجهت إليها الفساد والتزوير الانتخابي وانتهاك أسرار الدولة وقيود مكافحة كوفيد.

واعتقلت سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، عندما كانت رئيسة للحكومة، في انقلاب عسكري في فبراير 2021، ما أنهى سلطة حكومتها المنتخبة في ذلك البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

ومنذ ذلك الحين، تشهد ميانمار عنفا وفوضى بينما بات اقتصادها في حالة سيئة. وتتهم منظمة غير حكومية محلية قوات الأمن بأنها قتلت أكثر من 2500 مدني في البلاد.

المصدر: أ ف ب

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