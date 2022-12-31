ميانمار.. حزب أونغ سان سو تشي يندّد بسجنها 7 سنوات إضافية

ندّد حزب زعيمة ميانمار السابقة، أونغ سان سو تشي، بحكم المجلس العسكري عليها أمس الجمعة بالسجن 7 سنوات إضافية بتهم فساد، مؤكدا مواصلة معارضته لحكم العسكر.

ومع صدور الحكم الجديد عليها، ستقضي تشي، 77 عاماً، الحائزة على "نوبل للسلام" والتي أطاحه بها الجيش مطلع عام 2021، ما مجموعه 33 عاما خلف القضبان.

واعتبرت اللجنة المركزية لحزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في بيان، أن القاضي الذي عيّنه المجلس العسكري "لم يحترم القانون."

وأكد البيان أن أونغ سان سو تشي وحليفها وين مينت، الرئيس السابق الذي حكم عليه بالسجن أيضاً لمدة سبع سنوات يوم أمس الجمعة، "عملا من أجل تنمية البلاد أثناء وجودهما في السلطة وتصرفا وفقا للقانون."

وأضاف أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "ستواصل العمل مع الشعب لإطلاق جميع السجناء السياسيين، والتخلص من الديكتاتورية العسكرية، والمكافحة من أجل العدالة."

المصدر: أ ف ب