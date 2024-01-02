حاكم مقاطعة بيلغورود: مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء القصف الأوكراني للمقاطعة

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إصابة 11 شخصا جراء عمليات قصف القوات الأوكرانية للمقاطعة.

وقال غلادكوف: "للأسف الشديد، قُتل شخص في بيلغورود، وهو رجل كان يقود سيارة عندما انفجرت قذيفة بجانبه. وقد قتل على الفور متأثرا بجراحه".

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وأضاف أن إحدى القذائف سقطت على مبنى سكني، حيث أصيب رجل بشظايا في الرأس والأطراف العلوية، وقد خضع لعملية جراحية. وفي وقت لاحق، تم نقل زوجته وابنه إلى المستشفى، وكانا في حالة صدمة ويعانون من الارتجاج الدماغي.

كما أصيب 7 أشخاص آخرين في سوق للسيارات، وتم نقل 4 منهم إلى المستشفى.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت 17 صاروخا أوكرانيا من طراز "فيلخا" فوق مقاطعة بيلغورود.

هذا وقد تعرضت مدينة بيلغورود يوم السبت الماضي، لهجمة عشوائية على بصواريخ وقنابل عنقودية. وأسفر الحادث عن مقتل 24 شخصا من المدنيين وإصابة أكثر من 100 آخرين.

المصدر: RT