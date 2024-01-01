قانون زواج المثليين يدخل حيز التنفيذ في إستونيا

دخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ في إستونيا في 1 يناير، وهو ينص على إمكانية الزواج بين شخصين بالغين بغض النظر عن جنسيهما، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الحكومي.

وجاء في البيان: "وفقا للقانون الذي دخل حيز التنفيذ، يمكن لشخصين بالغين الآن الزواج بغض النظر عن جنسهما".

واعتمد البرلمان الإستوني هذا القانون في يونيو من هذا العام على أن يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام.

وفي أوائل نوفمبر، تم تمرير قانون مماثل من قبل برلمان لاتفيا المجاورة، وتنص التعديلات الجديدة على إمكانية التسجيل القانوني للزواج بين البالغين، بما في ذلك الأزواج من نفس الجنس.

المصدر: RT + نوفوستي