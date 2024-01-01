رئيس بوروندي يدعو إلى رجم المثليين

دعا رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي إلى رجم المثليين علنا، مشيرا إلى أن المواطنين يمكن أن يساعدوا في تنفيذ العقوبة.

وقال ندايشيمي في جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين والجمهور عقدت في شرق بوروندي: "إذا كنت تريد جلب لعنة على البلاد، فاقبل المثلية الجنسية".

وأضاف: "أعتقد أن هؤلاء الأشخاص، إذا وجدناهم في بوروندي، فمن الأفضل أن نقودهم إلى الملعب ونرجمهم. وهذا لا يمكن أن يكون خطيئة".

كما انتقد الدول الغربية لتهديدها الدول الصغيرة بعقوبات مالية إذا رفضت تبني القيم المؤيدة للمثليين. وقال: "فليحتفظوا بمساعدتهم، فليحتفظوا بها"، واصفا المثلية الجنسية بأنها "مستوردة من الغرب".

وفي الوقت نفسه، قال إن البورونديين الذين يعيشون خارج البلاد والذين "اختاروا الشيطان"، أي أصبحوا مثليين جنسيا، يجب ألا "يعودوا".

وتعد المثلية الجنسية غير قانونية في بوروندي منذ عام 2009، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين بسبب النشاط الجنسي المثلي بالتراضي، على الرغم من عدم وجود قانون يفرض عقوبة الإعدام عليها.

واتهمت بوروندي 24 شخصا بـ "الممارسات الجنسية المثلية" في مارس، في أعقاب حملة قمع معلنة على العلاقات المثلية، حيث دعا ندايشيمي السكان إلى معاملة المثليين في وسطهم باعتبارهم "منبوذين".

يذكر أن أوغندا أقرت قانونا في مايو يقضي بعقوبة الإعدام على فئات معينة من الجرائم الجنسية المثلية وعقوبات بالسجن لفترات طويلة على آخرين.

وردت الولايات المتحدة على هذا القانون بفرض مجموعة من العقوبات بما في ذلك قيود السفر وإخراج أوغندا من اتفاقية التجارة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.

كما علق البنك الدولي جميع القروض المستقبلية احتجاجا على ذلك.

المصدر: "رويترز" + RT