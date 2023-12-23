 
مباشر

تحذير صارخ بشأن "بكتيريا خارقة" تؤثر على المثليين!

الصحة

تحذير صارخ بشأن
Gettyimages.ru D-Keine
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wngw

أطلق خبراء تحذيرا مقلقا من الارتفاع الكبير في حالات انتشار البكتيريا الخارقة عن طريق الجنس بين الرجال المثليين ومزدوجي الجنس.

وقال رؤساء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن حالات الإصابة بنسخة مقاومة للمضادات الحيوية "على نطاق واسع" من بكتيريا Shigella sonnei، ارتفعت بمقدار 24 ضعفا في إنجلترا في أقل من عام.

ويمكن أن تسبب عدوى الأمعاء الإسهال وتشنجات المعدة والحمى.

وتظهر البيانات الرسمية أنه أبلغ عن 97 حالة إصابة هذا العام وحده، حتى نهاية نوفمبر. وتم تسجيل أربع حالات فقط في عام 2022.

وحذر رؤساء الصحة من أن المعدلات المرتفعة تذكرنا بأهمية اختبار الأمراض المنقولة جنسيا. وأضافوا أن كل منطقة في إنجلترا سجلت حالة واحدة على الأقل من Shigella.

ويوصى بالعلاج بالمضادات الحيوية بين الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، بما في ذلك الإسهال لفترات طويلة، أو أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

لكن البكتيريا أصبحت مقاومة للكينولونات والأزيثروميسين، أكثر أنواع المضادات الحيوية شيوعا التي كانت تستخدم في السابق للقضاء عليها.

إقرأ المزيد
دراسة ضخمة: أمراض تحرمك الإنجاب عند تشخيصها في العشرينات!
دراسة ضخمة: أمراض تحرمك الإنجاب عند تشخيصها في العشرينات!

وتحدث العدوى عن طريق البكتيريا الموجودة في البراز، والتي تنتشر عادة عن طريق ممارسة الجنس الشرجي.

ولكن، يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق الأيدي غير المغسولة، إذا تناول شخص ما طعاما ملوثا بالبكتيريا.

ونصح الخبراء الرجال المصابين بـShigella بإجراء اختبار للأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

ويجب عليهم أيضا تجنب جميع المنتجعات الصحية والسباحة وأحواض الاستحمام الساخنة ومشاركة المناشف، وتجنب إعداد الطعام لأشخاص آخرين حتى مرور أسبوع بعد توقف الأعراض.

وفي حين أن 90% من الحالات المسجلة في عام 2023 كانت بين رجال يبلغ متوسط عمرهم 35 عاما، ما يشير إلى "غلبة انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي"، حذر رؤساء UKHSA أيضا من مخاطر العدوى المنقولة بالغذاء.

وقالوا إن انتشار الفيروس بين العاملين في مجال الأغذية ومقدمي الرعاية، قد أدى في السابق إلى تفشي المرض في جميع أنحاء العالم من خلال الاستمرار في العمل عندما يكونون على ما يرام.

وتبدأ الأعراض عادة في غضون أربعة أيام من التعرض للعدوى، ولكن من الشائع الخلط بينها وبين التسمم الغذائي.

المصدر: ديلي ميل

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية