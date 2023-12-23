تحذير صارخ بشأن "بكتيريا خارقة" تؤثر على المثليين!

أطلق خبراء تحذيرا مقلقا من الارتفاع الكبير في حالات انتشار البكتيريا الخارقة عن طريق الجنس بين الرجال المثليين ومزدوجي الجنس.

وقال رؤساء وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) إن حالات الإصابة بنسخة مقاومة للمضادات الحيوية "على نطاق واسع" من بكتيريا Shigella sonnei، ارتفعت بمقدار 24 ضعفا في إنجلترا في أقل من عام.

ويمكن أن تسبب عدوى الأمعاء الإسهال وتشنجات المعدة والحمى.

وتظهر البيانات الرسمية أنه أبلغ عن 97 حالة إصابة هذا العام وحده، حتى نهاية نوفمبر. وتم تسجيل أربع حالات فقط في عام 2022.

وحذر رؤساء الصحة من أن المعدلات المرتفعة تذكرنا بأهمية اختبار الأمراض المنقولة جنسيا. وأضافوا أن كل منطقة في إنجلترا سجلت حالة واحدة على الأقل من Shigella.

ويوصى بالعلاج بالمضادات الحيوية بين الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، بما في ذلك الإسهال لفترات طويلة، أو أولئك الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى، أو الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

لكن البكتيريا أصبحت مقاومة للكينولونات والأزيثروميسين، أكثر أنواع المضادات الحيوية شيوعا التي كانت تستخدم في السابق للقضاء عليها.

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وتحدث العدوى عن طريق البكتيريا الموجودة في البراز، والتي تنتشر عادة عن طريق ممارسة الجنس الشرجي.

ولكن، يمكن أن ينتقل أيضا عن طريق الأيدي غير المغسولة، إذا تناول شخص ما طعاما ملوثا بالبكتيريا.

ونصح الخبراء الرجال المصابين بـShigella بإجراء اختبار للأمراض الأخرى التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية.

ويجب عليهم أيضا تجنب جميع المنتجعات الصحية والسباحة وأحواض الاستحمام الساخنة ومشاركة المناشف، وتجنب إعداد الطعام لأشخاص آخرين حتى مرور أسبوع بعد توقف الأعراض.

وفي حين أن 90% من الحالات المسجلة في عام 2023 كانت بين رجال يبلغ متوسط عمرهم 35 عاما، ما يشير إلى "غلبة انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي"، حذر رؤساء UKHSA أيضا من مخاطر العدوى المنقولة بالغذاء.

وقالوا إن انتشار الفيروس بين العاملين في مجال الأغذية ومقدمي الرعاية، قد أدى في السابق إلى تفشي المرض في جميع أنحاء العالم من خلال الاستمرار في العمل عندما يكونون على ما يرام.

وتبدأ الأعراض عادة في غضون أربعة أيام من التعرض للعدوى، ولكن من الشائع الخلط بينها وبين التسمم الغذائي.

المصدر: ديلي ميل