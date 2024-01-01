صدور أوامر بإجلاء 100 ألف شخص بسبب مخاطر تسونامي في اليابان

تلقى ما لا يقل عن 97 ألفا من أهالي محافظات يابانية ساحلية أوامر بإخلاء المدن بسبب التهديد بحدوث تسونامي نتيجة لسلسلة من الزلازل القوية التي ضربت اليابان اليوم.

وتم إجلاء حوالي ألفي شخص فعليا حتى الآن في مقاطعتي إيشيكاوا ونيغاتا، ويتواجدون في مراكز إيواء خاصة، وحياتهم ليست في خطر.

إقرأ المزيد

ولا يزال الساحل الغربي الياباني بأكمله معرضا لخطر حدوث تسونامي.

وضربت أكبر الأمواج، التي وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، المنطقة الساحلية في الساعات الأولى بعد الهزات الأرضية. ومع ذلك، لا تزال سلسلة من الهزات الارتدادية للزلزال مستمرة في المنطقة، والتي تنطوي على موجات تسونامي أضعف ولكنها لا تزال خطيرة.

وتم تسجيل 29 زلزالا في الساحل الغربي لليابان في منطقة محافظتي إيشيكاوا ونيغاتا خلال ساعتين فقط اليوم الاثنين، وفقا لتحليل وكالة "نوفوستي" لإحصاءات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

المصدر: تاس