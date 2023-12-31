قوات كييف تشن هجوما واسع النطاق على دونيتسك ليلة رأس السنة الجديدة

أعلنت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية شنت هجوما واسع النطاق على دونيتسك في ليلة رأس السنة الجديدة، مما تسبب بسقوط ضحايا بين المدنيين.

وقالت السلطات: "هناك ضحايا في وسط المدينة جراء القصف. ويجري التحقق من العدد".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.

وصرح فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود، أن عدد القتلى نتيجة الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مدينة بيلغورود ارتفع إلى 24 شخصا.

المصدر: تاس