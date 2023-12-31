أكد أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي يتحمل مسؤولية فقدان السيطرة على مدينة مارينكا.

وقال سوسكين على "تلغرام": "كمنطقة سكنية، وكنقطة دفاع استراتيجي، ضاعت مارينكا. زيلينسكي خسر المدينة؟ زالوجني، خسرت المدينة، وزير الدفاع عميروف، لقد خسرتم المدينة. عليكم تحمل مسؤولية هذا؟ بالطبع".

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وأشار إلى أن رئيس نظام كييف وعد بأن القوات الأوكرانية ستعيد أرتيموفسك ومدنا أخرى، ولكن نتيجة لذلك فقدوا المزيد من الأراضي.

وأكد أن زيلينسكي فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية للقوات الأوكرانية.

وتابع: "لقد فشل زيلينسكي. ويظهر عجزه الكامل وعدم كفاءته. علاوة على ذلك، تم الاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري تماما في البلاد".

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك.

أفادت مجلة "فوربس" أن دفاعات القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه قد تنهار بسبب القوة الساحقة للمدفعية والطيران الروسي.

وقالت المجلة: "النتيجة الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا ستكون اختراقا روسيا في الجنوب. وإذا تمكنوا من التقدم، لكيلومتر أو أكثر، فإن الوضع في الشرق والجنوب الشرقي بالنسبة للأوكرانيين سوف يزداد سوءا بشكل حاد".

المصدر: نوفوستي