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"فوربس": الدفاعات الأوكرانية مهددة بالانهيار في زابوروجيه تحت وطأة قوة الجيش الروسي النارية الساحقة

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Sputnik
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أفادت مجلة "فوربس" أن دفاعات القوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه قد تنهار بسبب القوة الساحقة للمدفعية والطيران الروسي.

وقالت المجلة: "النتيجة الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا ستكون اختراقا روسيا في الجنوب. وإذا تمكنوا من التقدم، لكيلومتر أو كيلومتر ونصف، فإن الوضع في الشرق والجنوب الشرقي بالنسبة للأوكرانيين سوف يزداد سوءا بشكل حاد".

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وأشارت إلى أن تفوق موسكو في المدفعية والطيران يسمح لها بتنفيذ عمليات ناجحة وتدمير وحدات عدوها في زابوروجيه. حيث أنه في ديسمبر، قضت الوحدات الهجومية الروسية التابعة للقوات المحمولة جوا على مقاتلي القوات الأوكرانية خلال هجوم على معقل أوكراني.

وأكدت الصحيفة أن ما يزيد تعقيد الوضع للقوات الأوكرانية هو سحب اللواء 47، من هذا المحور، وهو أحد أكثر تشكيلات القوات الأوكرانية خبرة في القتال.

وبعد الفشل الكبير للهجوم الأوكراني المضاد، حققت القوات الروسية نجاحا كبيرا في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وبشكل خاص تحرير مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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