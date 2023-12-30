مرتزق أمريكي في كييف حول الهجمات الروسية بالمسيّرات: كثافتها لا تصدق!
Globallookpress
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أعلن المرتزق الأمريكي في القوات الأوكرانية ماثيو فانديك أن الجيش الروسي يهاجم بعدد كبير من الطائرات المسيّرة والمدفعية.
وقال إن استخدام القوات الروسية للطائرات المسيّرة لا يشبه أي شيء رأيته من قبل.
وتحدث عن الطائرات المسيّرة الروسية قائلا إنها كانت تصطاد جنود الخصم، وتحلق الواحدة تلو الأخرى.
وأضاف: "المدفعية لا تصدق، كانت تقصف كل 10 ثوان تقريبا. كما تعرضنا لهجوم من قبل المقاتلات الروسية".
وأشار إلى أن وحدته كان عليها أن تقبع في الخنادق طوال الوقت بسبب الهجمات المستمرة بالطائرات المسيّرة.
المصدر: RT