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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها من الجهة الشرقية

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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراضه هدفا جويا مشبوها من الجهة الشرقية
RT / موقع سلاح الجو الإسرائيلي
طائرات "أف 35"
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد أن طائراته المقاتلة اعترضت هدفا جويا قادما من سوريا باتجاه إسرائيل.

وفي التفاصيل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن ذلك جاء بعد انطلاق صفارات الإنذار عقب تسلل طيران معاد إلى شمال إسرائيل.

وأكد الجيش أن الهدف لم يخرق المجال الجوي الاسرائيلي.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد أن أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفا عسكريا في الجولان السوري المحتل بالأسلحة المناسبة.

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وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه رصد إطلاق مقذوفين من لبنان باتجاه إسرائيل وإن مدفعيته ضربت مصادر النيران.

ويأتي ذلك بينما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن صفارات الإنذار دوت في المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة تزامنا مع قصف إسرائيلي متقطع على أطراف الجبين وطير حرفا بجنوب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى سقوط قذيفة إسرائيلية في مدينة بنت جبيل وأخرى في محلة عقبة مارون، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وفي وقت سابق اليوم أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا موقع حانيتا الإسرائيلي وحققوا إصابة مباشرة.

المصدر: RT + وكالات

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