"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء يوم الأحد، استهداف الجولان السوري المحتل بطائرة مسيرة.

وقالت في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا عسكريا في الجولان المحتل بالأسلحة المناسبة".

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وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانها "أنها مستمرة في دك معاقل العدو".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم السبت توجيه ضربة إلى الأراضي السورية ردا على إطلاق صاروخين من منطقة الجولان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن صاروخين سقطا في مناطق مفتوحة وإن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران.

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة التي أطلقها الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 506 قتلى.

المصدر: RT