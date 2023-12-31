للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. "المقاومة الإسلامية في العراق" تستهدف قاعدة أمريكية شمال البلاد

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" يوم الأحد أنها استهدفت قاعدة "حرير" الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر.

وقالت في بيان "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر".

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وأكدت في البيان أن "المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة في دك معاقل العدو".

وفي وقت سابق، أعلنت أنها استهدفت قاعدة رميلان الأمريكية شمال شرقي سوريا بمسيرات، في وقت تحدثت مصادر إعلامية عن هجوم بمسيرات أيضا على قاعدتي العمر وكونيكو.

وقالت المصادر إن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور تعرضت للقصف بثلاث طائرات مسيرة انتحارية فجر الأحد وإن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وكانت القاعدتان الأمريكيتان في حقلي "العمر" و"كونيكو" شرق سوريا تعرضتا لقصف صاروخي مساء السبت حيث أصابت الصواريخ المنطقة الخضراء داخل القاعدة الأمريكية المخصصة لإقامة الجنود في قاعدة حقل العمر، فيما وصلت الصواريخ إلى أهدافها داخل القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو على الرغم من تفعيل المضادات الأرضية في القاعدة.

ويأتي ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان "المقاومة في العراق" استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل شمال العراق بالمسيرات.

هذا، وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق ومنها عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير.

المصدر: RT