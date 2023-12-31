الرئيس الصيني في تهنئته لبوتين: تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الدولتين

أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ، في تهنئته لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعام الجديد، إلى أن الثقة السياسية المتبادلة بين روسيا والصين تعمقت في ظل قيادتهما.

جاء ذلك في برقية تهنئة الزعيم الصيني إلى الرئيس فلاديمير بوتين، التي نشر نصها تلفزيون الصين المركزي.

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وقال شي جين بينغ: "في ظل قيادتنا المشتركة، تعمقت الثقة السياسية المتبادلة بين الدولتين بشكل أكبر، وأصبح التعاون الاستراتيجي أوثق، وحقق التعاون متبادل المنفعة نتائج جديدة باستمرار".

وأضاف الرئيس الصيني، أن العلاقات بين روسيا والصين في عام 2023 صمدت أمام الوضع الدولي الهش وحافظت على تطور سليم ومستقر.

وتابع الرئيس شي جين بينغ القول: "حافطت العلاقات بين روسيا والصين في عام 2023، في مواجهة قرن من التغيرات والوضع الدولي والإقليمي المهتز، على تطور سليم ومستقر، وتحركت بثبات في الاتجاه الصحيح".

المصدر: نوفوستي