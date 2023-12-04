شي جين بينغ يدعو البشرية إلى الاتحاد لبناء عالم أفضل

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه يجب على الإنسانية أن توحد قواها في مواجهة التغيرات العالمية غير المسبوقة، وأن تتعاون في العمل لبناء عالم أفضل.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الرئيس الصيني، إلى المشاركين في المنتدى الدولي "تسوندو-2023"، والتي وزع تلفزيون الصين المركزي نصها.

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وأضاف الرئيس الصيني: "في مواجهة التغيرات غير المسبوقة في العالم، والتغيرات التاريخية والعصرية، يجب على المجتمع البشري أن يتحد، ويلتزم بمبادئ التعلم المتبادل والانفتاح والشمول، والتعاون متبادل المنفعة، وتعزيز القيم العالمية، وبناء عالم أفضل معا".

تم اليوم الاثنين، في مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، افتتاح فعاليات "تسوندو-2023"، (Imperial Springs International Forum-2023).

ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار "التعددية: المزيد من التبادلات، المزيد من الشمولية، المزيد من التعاون".

المصدر: نوفوستي