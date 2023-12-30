انفجار قوي يهز العاصمة الأوكرانية كييف

ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية ليل السبت، أن انفجارا قويا وقع بالعاصمة كييف.

وأوضحت الصحيفة: "وقع انفجار قوي في كييف". فيما لم تضف أي تفاصيل عن الانفجار.

هذا ووقعت انفجارات قوية في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا، يوم السبت، كما تم إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق.

وتعرضت مدينة بيلغورود يوم السبت لهجوم إرهابي من طرف نظام كييف، حيث أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن "القصف نفذ عمدا على أماكن تتجمع فيها أعداد كبيرة من المدنيين والعائلات مع الأطفال".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على بيلغورود إلى 21 شخصا، بينهم أطفال و110 مصابين.

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المصدر: نوفوستي