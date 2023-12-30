أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن ارتفاع عدد القتلى في هجوم القوات الأوكرانية على بيلغورود إلى 21 شخصا، و110 مصابين.

وقال غلادكوف: "لسوء الحظ، ارتفع عدد القتلى إلى 21 شخصا، 3 منهم أطفال، وأصيب 110 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، 17 منهم أطفال".

وأشار إلى 30 مصابا في حالة خطيرة، و63 منهم في حالة معتدلة، بينما يخضع 17 شخصا للعلاج في العيادات الخارجية.

وأضاف أن 30 مبنى سكنيا و344 شقة والعديد من المرافق العامة، بما في ذلك مدرسة وروضة أطفال تعرضت للضرر.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر "تلغرام" في وقت سابق بأن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت وسط مدينة بيلغورود"، مضيفا أن قذائف أوكرانية أصابت مناطق سكنية في المدينة.

المصدر: نوفوستي