تهديد إرهابي "مرتفع جدا".. فرنسا تنشر 6 آلاف جندي و90 ألف شرطي استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إن أعدادا كبيرة من الشرطة والجيش ستنتشر استعدادا لاحتفالات رأس السنة الجديدة مطلع الأسبوع بسبب تهديد إرهابي "مرتفع جدا" تواجهه البلاد.

وأوضح دارمانان أنه سيتم نشر نحو 90 ألف شرطي في أنحاء فرنسا ستة آلاف منهم في باريس، كما سيتم نشر خمسة آلاف جندي من وحدة "سونتينيل" أو "الحارس" التي تم تشكيلها للتعامل مع التهديدات الإرهابية.

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وأضاف دارمانان للصحفيين "دعوت إلى مشاركة كبيرة للغاية من الشرطة وقوات الأمن نظرا لوضع التهديد الإرهابي المرتفع جدا بسبب ما يحدث في إسرائيل وفلسطين بالطبع".

كما أوضح الوزير أنه سيتم استخدام مسيرات للمراقبة وأن أجهزة الاستخبارات الفرنسية ستكون في حالة تأهب.

وبحسب دارمانان، سيحظر بيع واستهلاك الكحول في بعض المناطق بباريس حيث تنظم احتفالات أكبر من العام الماضي تمهيدا لإطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية.

من جهته، لفت قائد شرطة باريس لوران نونييز، إلى أن التظاهرات المطلبية ستكون محظورة.

وأشار إلى أنه سيتم تفتيش الأشخاص قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى محيط الاحتفالات حول جادة الشانزليزيه وسيمنعون من حمل "أي شيء يمكن استخدامه كسلاح".

وسبق أن حذر مسؤولون أمنيون أوروبيون من تزايد خطر وقوع هجمات يشنها إسلاميون أصبحوا متطرفين بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية