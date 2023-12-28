"سمع أصواتا تطالبه بقتلهم".. فرنسي يقتل زوجته وأطفاله الأربعة عشية عيد الميلاد

وجهت الشرطة الفرنسية تهمة القتل لرجل موقوف للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عشية عيد الميلاد راح ضحيتها زوجته وأطفاله الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات

في يوم الثلاثاء، تم اعتقال رجل للاشتباه في قتله خمسة من أفراد أسرته. وتبين لاحقا أن جرائم القتل التي صدمت المجتمع ارتكبها الرجل عشية عيد الميلاد.

وفي يوم الخميس، وجهت تهمة لأب يبلغ من العمر 33 عاما بقتل زوجته وأطفاله الأربعة في منزله، بتاريخ 24 ديسمبر.

وفي الوقت نفسه، اتهم الرجل بمحاولة قتل والده، لكن قدوم الشرطة واعتقاله حال دون ذلك.

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ونقلت قناة BFMTV التلفزيونية عن مكتب المدعي العام، أن المشتبه به لم يتمكن من تبيان الدافع وراء الجريمة، في حين أفادت تقارير سابقة أنه سبق توقيفه بسبب تورطه في قضايا عنف منزلي وهو يعاني من مشاكل عقلية. وخلال احتجازه، اعترف بجريمته وقال إنه “سمع أصواتا” تطالبه بقتلهم.

وبحسبما أوردته وكالة فرانس برس، فإن تلك الجريمة هي ثالث حادث قتل كبير يرتكبه آباء بحق أطفالهم في منطقة باريس خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

في نهاية نوفمبر، جاء رجل إلى مركز الشرطة واعترف بقتله بناته الثلاث ممن تتراوح أعمارهن بين 4 و11 سنة، وقبل شهر، قتل رجل آخر، وهو من قوات الدرك، بناته الثلاث وانتحر.

المصدر: وكالات