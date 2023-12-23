حاكمة نيويورك تخفف الحكم الصادر بحق مغني راب اعترف بجريمة قتل قبل 20 عاما

حصل مغني الراب الأمريكي ترافيل "جي. ديب" كولمان على عفو من حاكمة نيويورك كاثي هوشول، ما سيسمح له بطلب الإفراج المشروط عنه قبل موعده الأصلي في 2025.

وكان كولمان قد دخل إلى مركز شرطة في نيويورك عام 2010 واعترف بارتكاب جريمة قتل قبل ما يقرب من عقدين من الزمن لإبراء ضميره.

هذا ويبلغ كولمان الآن 49 عاما، وقد قضى 13 عامًا من عقوبة سجن لمدة 15 عاما، ومع تخفيف الحاكمة الديمقراطية لعقوبته، سيُسمح له الآن بطلب الإفراج عنه المشروط قبل موعده الأصلي في 2025.

جدير بالذكر أن كولمان كان واحد من 16 شخصا حصلوا على عفو من هوشول في إعلان صدر يوم الجمعة.

ويشمل ذلك 12 عفوا وأربعة تخفيفات، حيث أن هذه هي المرة الثالثة التي تمنح فيها هوشول الرأفة في عام 2023.

وفي بيان لها، أوضحت هوشول قائلة: "من خلال عملية العفو، تقع على عاتقي مسؤوليتي الرسمية كحاكم أن أعترف بالجهود التي بذلها الأفراد لتحسين حياتهم وإظهار أن الخلاص ممكن".

وحصل مغني الراب على درجة زمالة أثناء وجوده في السجن وقام بتسهيل برامج استشارات الوقاية من العنف وتعاطي المخدرات، بينما شارك أيضا في مجموعة متنوعة من الفصول التعليمية والتأهيلية، وفقا لمكتب هوشول.

وحظي طلب العفو الخاص به بتأييد المدعي العام في القضية والقاضي الذي حكم عليه.

المصدر: "أ ب"