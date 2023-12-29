قال عضو مجلس الاتحاد أليكسي بوشكوف، إن "الحكة المؤلمة" لدى بعض القادة العسكريين في الدول الأوروبية الصغيرة، أصبحت بالفعل "موضة".

جاء ذلك خلال تعليقه على كلام القائد العام للجيش الهولندي مارتن فيجنين، الذي أعلن أنه يجب على المجتمع في بلاده، "أن يستعد للحرب مع روسيا"، ووفقا له تحتاج هولندا إلى تجنيد عدة آلاف من المتطوعين كل عام للاستعداد.

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وأضاف بيشكوف: "القائد الأعلى للقوات المسلحة الهولندية يسير كذلك في نفس الاتجاه - وها هو يدعو بلاده الصغيرة إلى الاستعداد بشكل عاجل للحرب مع روسيا. يبدو أنها حكة مؤلمة يعاني منها القادة العسكريون في الدول الأوروبية الصغيرة وهو أمر أصبح موضة بالفعل".

القائد الأعلى للقوات المسلحة الهولندية مارتن فيجنين

وتابع السيناتور القول إنه يتشكل في بعض الأحيان الانطباع لدى المرء، أنه كلما كانت الدولة أصغر حجما وأقل تأثيرا على الأحداث، كلما "زاد حرص واندفاع قادتها على القتال. ويحدث هذا لأن هؤلاء الأشخاص المنفعلين يعرفون جيدا أنهم ليسوا هم من يتخذون القرار بخصوص خوض الحرب ضد روسيا وأن هناك دول أخرى تقرر هل ستندلع الحرب أم لا.. وهم يعرفون أيضا أن روسيا لا تهددهم حقا. لذلك، يمكنهم إطلاق التصريحات الاستفزازية الرنانة، وجذب الانتباه نحو أنفسهم بكل الطرق الممكنة، ومحاولة الظهور بالشكل المروع الذي لا يخيف أحدا في الواقع".

وفي وقت سابق، قال رئيس الأركان العامة التشيكي كاريلا رزيكي، إن الصراع المحتمل مع موسكو لا يمكن تجنبه إلا من خلال الترهيب. وأشار إلى أن "الحرب مع روسيا" ليست ضربا من الخيال، على الرغم من أن مثل هذا الفكر غير قابل للتصديق في الوقت الحالي.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن على استعداد الغرب لحرب باردة مع روسيا من أجل المزيد من الدعم لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي