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قائد الجيش الهولندي: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا

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قائد الجيش الهولندي: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidential Office
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أعلن القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، أن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.

ونقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".

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وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".

المصدر: نوفوستي

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