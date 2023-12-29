رئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية يقدم جوائز الدولة للمتميزين في تحرير مارينكا

قدم رئيس الأركان للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع فاليري غيراسيموف أوسمة الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، المتميزين في عملية تحرير مارينكا.

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جاء ذلك وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية التي نقلت عنه قوله: "أريد أن أقدم لأفراد الفرقة 150 ولواء البنادق الآلية الخامس الأوسمة التي حصلوا عليها بصدق لاستكمال مهامهم في الوقت المناسب وتحرير مدينة مارينكا. أهنئكم جميعا على هذه الجوائز، وأتمنى لكم المزيد من النجاح العسكري والصحة الجيدة".

وقدم غيراسيموف وسام الشجاعة وميداليات الشجاعة والإقدام وصلبان القديس غيورغي من الدرجة الرابعة وهدايا للمقاتلين المتميزين في وحدات مجموعة القوات الجنوبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجوائز يتم تقديمها مباشرة على خط المواجهة وفقا لتعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين.

وقد أبلغ وزير الدفاع سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن السيطرة الكاملة على مارينكا الواقعة بالقرب من دونيتسك، فيما أشار الرئيس إلى أن هذا يبعد تهديد وحدات العدو عن دونيتسك. ووفقا له فإن الجيش الروسي أصبحت لديه فرصة لدخول مجال عملياتي أوسع.

المصدر: نوفوستي