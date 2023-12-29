الدفاع الروسية: تدمير مسيرة جوية أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعة كورسك.

وأشارت الوزارة إلى أن نظام كييف، قام مجددا بمحاولة لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية.

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وشددت الوزارة على أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة، تمكنت من اعتراض المسيرة الجوية الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ولم ترد أية أنباء عن وقوع أية إصابات أو أضرار نتيجة لذلك.

ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 3 طائرات حربية أوكرانية من طراز "سو-25" خلال اليوم الماضي، وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض 7 صواريخ من أنظمة HIMARS وتدمير 33 طائرة مسيرة للعدو في مناطق متفرقة.

المصدر: تاس