الخارجية الروسية: موسكو تمكنت من استعادة معظم رعاياها لدى "حماس"

صرح مدير إدارة المواقف والأزمات بوزارة الخارجية الروسية يوري غورلاخ، بأن موسكو تمكنت من تحرير معظم رعاياها من الأسرى لدى "حماس"، مؤكدا أن العمل سيستمر في هذا المسار.

وتابع غورلاخ: "هناك جانب آخر عملنا عليه مع زملائنا الإسرائيليين وهو إطلاق سراح الأسرى الروس، والرعايا حاملو الجنسية الروسية. وكان هناك أيضا عمل مكثف للغاية هنا، وتمكننا من تحرير معظمهم، ونتوقع أن يستمر هذا العمل، وهو أمر ليس سهلا بالمرة".

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وأكد غورلاخ أن الوضع في المنطقة "معقد" والاستعادة الآمنة للأسرى هي "مهمة يجب حلها بعناية فائقة"، وقال: "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات في كل من إسرائيل وقطر التي تقدم المساعدة أيضا".

وكان السفير الإسرائيلي لدى موسكو ألكسندر بن تسفي قد أفاد في وقت سابق بأن 3 مواطنين روس ما زالوا محتجزين لدى حركة "حماس"، وأشار إلى أن هناك حوالي 130 أسير لدى الحركة.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها من شمال قطاع غزة مرورا بوسطه ووصولا إلى جنوبه، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عمليات مكثفة في حيي الدرج والتفاح شمال القطاع.

المصدر: تاس