متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون طرقا مؤدية إلى مطارين أمريكيين (فيديوهات)

أغلق متظاهرون مؤيدون لفلسطين طرقا مؤدية إلى مطارين دوليين في نيويورك ولوس أنجلوس، ما أدى لعرقلة حركة المرور.

وأوقفت المظاهرات سيارات على مشارف مطار "جون إف كينيدي" الدولي في نيويورك، حيث اضطر بعض المسافرين للسير على الأقدام من أجل تجاوز الازدحام المروري. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 62 شخصا في كلا الاحتجاجين.

ورفع نشطاء لافتات تطالب بإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، ما أدى لتوقف حركة المرور على طريق "فان ويك" السريع المؤدي إلى مطار كينيدي لمدة 20 دقيقة تقريبا.

تعطيل الطريق لمطار نيويورك العالمي الحيوي جدا. pic.twitter.com/UrzfjgoleD — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) December 27, 2023

وقال ستيف بيرنز، المتحدث باسم إدارة ميناء نيويورك ونيوجيرزي، إن 26 شخصا اعتقلوا في الاحتجاجات بسبب السلوك غير المنضبط وإعاقة حركة مرور المركبات، وأرسلت الإدارة حافلتين لمساعدة المسافرين الذين تم احتجازهم ولم يستطيعوا الوصول إلى المطار.

وبالتزامن مع احتجاجات نيويورك، أغلق طريق رئيسي يؤدي إلى مطار لوس أنجلوس من قبل مجموعة أخرى من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، والذين جلبوا صناديق قمامة ودراجات بخارية وحطاما إلى أحد الشوارع.

Following anti Israel protests blocking the main highways leading to JFK and Chicago International Airports, the pro Hamas and far left groups in coordinated demonstrations, blocked the highway leading to Los Angeles International Airport on Wednesday.



Several arrests were made. pic.twitter.com/TZEpWTp2Z4 — James J. Marlow (@James_J_Marlow) December 27, 2023

واتهمت شرطة لوس أنجلوس في بيان المتظاهرين بإلقاء ضابط على الأرض و"مهاجمة مارة في سياراتهم".

وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجليس إن 35 شخصا اعتقلوا بتهمة الشغب، بينما اعتقل شخص واحد بتهمة ضرب ضابط شرطة، مؤكدا أن المواجهات لم تسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف رجال الشرطة.

المصدر: AP + RT