قرغيزستان: إحباط محاولة هجوم إرهابي لـ"داعش"

أعلنت الأجهزة الخاصة في قرغيزستان اليوم الخميس إحباط هجوم على كنيسة ومحاولة هجوم إرهابي بالقرب من شجرة رأس السنة في مدينة جلال آباد بجنوب البلاد.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن اللجنة الحكومية للأمن القومي في الجمهورية أنه "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب في أراضي جلال آباد، تم احتجاز عضوين يبلغان من العمر 16 عاما، من تنظيم داعش- ولاية خراسان الإرهابي الدولي".

وأوضح متحدث باسم لجنة الأمن القومي أنه "تم تجنيد العنصرين المذكورين في صفوف داعش- ولاية خراسان عن بعد عبر الإنترنت، بناء على توجيهات من ممثلي التنظيم في الخارج، خطط الشابان لزرع عبوة ناسفة بالقرب من شجرة عيد الميلاد الرئيسية في الساحة المركزية بجلال آباد، كما كانا ينويان تنظيم هجوم إرهابي وهجوم مسلح على كنيسة صعود السيدة العذراء مريم في جلال آباد".

وأضاف المتحدث أنه أثناء فحص الأجهزة المحمولة التي صودرت من المحتجزين، تم العثور على "أدلة دامغة" على التحضير لهجوم إرهابي، ومراسلات مع مبعوثي التنظيم الإرهابي، وخطة عمل وتعليمات لصنع عبوات ناسفة، بالإضافة إلى تسجيلات فيديو تحتوي على مبايعتهما زعيم "داعش-ولاية خراسان".

وذكرت لجنة الأمن القومي القرغيزية أنه تم فتح قضية جنائية بهذا الشأن بموجب المادة "عمل إرهابي"، فيما تبحث وكالات الاستخبارات عن أعوان محتملين للمحتجزين.

يذكر أن ما يعرف باسم "الدولة الإسلامية في ولاية خراسان" هو الفرع الإقليمي لتنظيم "داعش" الذي يعمل في باكستان وأفغانستان ويعتبر منافسا رئيسيا لحركة "طالبان" هناك.

المصدر: "نوفوستي"