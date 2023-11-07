أجهزة الأمن في دول "شنغهاي" أحبطت 69 هجوما إرهابيا خلال عام واحد

منعت أجهزة الاستخبارات في دول منظمة شنغهاي للتعاون 69 هجوما إرهابيا وقمعت أنشطة 73 خلية إرهابية سرية خلال عام واحد.

صرح بذلك مدير اللجنة التنفيذية للهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون رسلان ميرزايف، حيث تابع: "خلال الفترة التي تلت المؤتمر الثامن، ونتيجة للعمل المنسق بشكل جيد للتفاعل وتبادل المعلومات بين السطات المختصة للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في فضائنا، تم قمع أنشطة 73 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية، وإحباط 69 هجوما إرهابيا".

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ووفقا له، فقد تم خلال الفترة الماضية التعرف على 507 من المشاركين أو المتواطئين مع منظمات إرهابية دولية، واعتقال 447، وتحييد 182، وإدانة 54 عنصرا.

وقد افتتح في طشقند اليوم الثلاثاء المؤتمر العلمي والعملي التاسع لمنظمة شنغهاي للتعاون للأبحاث بعنوان "الثقة والتعاون والكفاءة المهنية كمفتاح لمستقبل آمن". ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تشمل الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. وتضم المنظمة دولا مراقبة هي أفغانستان وبيلاروس ومنغوليا، ودولا شريكة هي أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات العربية المتحدة وتركيا وسريلانكا. ويقع المقر الرئيسي للمنظمة في طشقند.

المصدر: نوفوستي