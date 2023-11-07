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مكافحة الإرهاب برابطة الدول المستقلة: مقاتلون من سوريا والعراق ينتقلون إلى أوروبا

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مكافحة الإرهاب برابطة الدول المستقلة: مقاتلون من سوريا والعراق ينتقلون إلى أوروبا
Globallookpress Rana Irfan AliZUMAPRESS.com
صورة أرشيفية
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قال رئيس مركز مكافحة الإرهاب برابطة الدول المستقلة يفغيني سيسويف إن المقاتلين الأجانب ممن اكتسبوا خبرة في سوريا والعراق يصلون إلى الدول الأوروبية تحت ستار مهاجرين غير شرعيين.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر العلمي والعملي للمنظمة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، حيث تابع أن "المقاتلين والإرهابيين الأجانب الذين اكتسبوا خبرة قتالية في سوريا والعراق يتحركون في تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، بما في ذلك لاستخدامهم في المصالح الجيوسياسية لعدد من الدول، يشكلون مصدر قلق خاص".

ووفقا له، فإن هذا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أوروبا نظرا لدخول المتطرفين إلى تربة خصبة ومعدة للنازيين الجدد والأفكار القومية المتطرفة التي يتم إحياؤها وزراعتها في كل دولة على حدة.

المصدر: نوفوستي

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