اعتبر السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن المسؤولين الأمريكيين يرون تقدم القوات الروسية، لكنهم لا يجرؤون على الاعتراف بالنجاح الساحق الذي حققته روسيا في تحرير مارينكا.

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وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أبلغ رئيس البلاد فلاديمير بوتين الاثنين بأن قوات الجيش حررت بشكل كامل مدينة مارينكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، فيما أشار بوتين إلى أن ذلك سيسمح للقوات الروسية بدفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن دونيتسك.

وقال أنطونوف الأربعاء تعليقا على حزمة جديدة من المساعدات التي قررت واشنطن تقديمها لكييف: "لا يمكن للإدارة ألا ترى نجاحات الجنود الروس. لكن المسؤولين الأمريكيين يخشون الاعتراف بالنجاح الساحق الذي حققته روسيا في تحرير مارينكا. فيقلبون كل شيء رأسا على عقب ويروجون لـ"الانتصارات" الأوكرانية الوهمية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لكييف، في حزمة المساعدات الأخيرة لأوكرانيا هذا العام.

المصدر: "نوفوستي"