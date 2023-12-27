صرح الضابط في المخابرات العسكرية الأمريكية سابقا، سكوت ريتر، يوم الأربعاء، بأن دفاعات قوات كييف ستبدأ بالانهيار بعد أن حررت القوات الروسية مدينة مارينكا.

وقال ريتر في مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون: "مارينكا يمكنها أن تصبح المكان الذي ينهار فيه دفاع القوات المسلحة الأوكرانية، ولقد سبق أن تحدثنا عن هذا منذ بعض الوقت".

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وبحسب ريتر، فقد حدث اختراق خطير للمناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة. وبعد الانسحاب من المدينة، ستضطر قوات الأمن في كييف إلى تبديد الموارد للقيام بمزيد من الإجراءات، إلا أنها لا تمتلك هذه الموارد.

وتوقع ضابط المخابرات السابق أن "يكون هناك المزيد من هذه الاختراقات الآن".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الاثنين، خلال لقاء جمعه بالرئيس فلاديمير بوتين، أن الجيش الروسي حرر مدينة مارينكا الواقعة بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وبدوره، هنأ بوتين وزير الدفاع على تحرير مدينة مارينكا وطلب نقل عبارات الشكر والامتنان لجميع الأفراد الذين شاركوا في المعارك في جميع أوقاتها ومراحلها.

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وأكد بوتين أن السيطرة على مارينكا ستمكن القوات الروسية من دفع وحدات العدو القتالية بعيدا عن مدينة دونيتسك، وأن السيطرة على هذه المنطقة المحصنة تعطي القوات الروسية إمكانية التقدم إلى الأمام.

المصدر: نوفوستي+RT