طلاب إندونيسيون يطردون لاجئي الروهينغا من ملجأ في آتشيه (فيديو)

اقتحم مئات الطلاب ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 100 لاجئ من الروهينغا في إقليم آتشيه الإندونيسي يوم الأربعاء، وأجبروهم على المغادرة، فيما أكدت مفوضية الأمم المتحدة أنها قلقة بشأن سلامتهم.

واقتحم طلاب عدد من الجامعات قاعة تابعة للحكومة في عاصمة الإقليم باندا آتشيه حيث يمكث 137 لاجئا من الروهينغا، مطالبين بنقل هؤلاء إلى مكتب محلي للهجرة ليتم ترحيلهم.

وأظهرت مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي طلابا يهتفون "أطردوهم"، كما شوهد الطلاب يركلون أمتعة اللاجئين.

Hundreds of university students in Indonesia's westernmost province storm a temporary shelter for more than a hundred #Rohingya#refugees, forcing them to leave in the latest rejection of the persecuted #Myanmar minority. https://t.co/V1YLB2YHo1 — Mizzima News (@MizzimaNews) December 27, 2023

ووقعت مناوشات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الذين كانوا يحرسون اللاجئين.

#NSTworld Hundreds of university students in #Indonesia's westernmost province stormed a temporary shelter for more than a hundred #Rohingya#refugees, forcing them to leave in the latest rejection of the persecuted #Myanmar minority.https://t.co/XZCY2Tg0LZ — New Straits Times (@NST_Online) December 27, 2023

وأحرق الطلاب إطارات وأعدوا شاحنات لنقل اللاجئين الذين ساعدهم عناصر الشرطة على الصعود على متنها قبل نقلهم إلى مكتب حكومي قريب.

هذا وأدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التعدي على الروهينغا، مؤكدة أن عددا منهم يعانون صدمة.

وأكدت في بيان أنها "لا تزال قلقة بشدة بشأن سلامة اللاجئين، وتدعو سلطات إنفاذ القانون المحلية لاتخاذ إجراء عاجل لضمان حماية كل الأفراد اليائسين والعاملين في المجال الإنساني".

واعتبرت أن "الاعتداء على اللاجئين ليس عملا معزولا، لكنه نتيجة حملة منسقة من التضليل والأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية حيال اللاجئين".

وفي حين يبدي العديد من سكان إقليم آتشيه الذين عانوا بدورهم من نزاعات مديدة، تعاطفا مع الروهينغا المعتنقين مثلهم الدين الإسلامي، يؤكد آخرون أن صبرهم نفد حيال اللاجئين.

ووصل أكثر من 1500 لاجئ من الروهينغا إلى شواطئ آتشيه منذ منتصف نوفمبر، فيما تفيد الأمم المتحدة بأنه أكبر تدفق للاجئين منذ ثماني سنوات.

ورفض السكان السماح برسو بعض قواربهم وأعيدت إلى عرض البحر في بعض الحالات.

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المصدر: RT + أ ف ب